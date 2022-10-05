Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press’in, İngiltere merkezli global danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı ikinci çeyrek konut fiyatları endeksi belli oldu. Türkiye’den İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışında zirveyi kaptırmadı.

İSTANBUL MİAMİ’Yİ GERİDE BIRAKTI

150 şehirden sadece 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görülürken, Miami (yüzde 34), Halifax (yüzde 30.9), Dallas (yüzde 30.8), Phoenix (yüzde 29.7), Tallinn (yüzde 29.5), Atlanta (yüzde 26.3) ve Adelaide (yüzde 25.6) ilk üç sıraya takip ederek ilk on içerisinde yer alan kentler oldu. Ülkemizdeki kentlerin zirvede yer almasının en büyük nedeni artan enflasyon, inşaat maliyetleri ve arz eksikliği olarak tespit edildi.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE EN FAZLA HABER OLMA REKORU

Ajans Press, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press’in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları ile alakalı 46 bin 158 haber yansıması tespit edildi. Son zamanların en fazla haber olan konusu “sosyal konut projesi” ile alakalı ise 118 bin 190 haber içeriği medyada yer alarak son bir ay içerisinde en fazla haber olan konu oldu.

Dolandırıcılara karşı TOKİ'den vatandaşlara sosyal konut uyarısı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, sosyal konut projesi için dolandırıcıların tuzaklarına düşmemesi için vatandaşları uyardı. Projenin adını kullanarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespiti üzerine vatandaşları proje kapsamındaki bankacılık işlemlerinin sadece yetkili şubeler aracılığıyla yapıldığını hatırlattı.

TOKİ KURA 2022 - TOKİ 250 bin konut kura çekimi hangi tarihte? İl il TOKİ kura çekiliş tarihi… Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ projelerinde başvurular devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise kura çekiliş tarihlerine ilişkin bilgileri araştırıyor. 2022 TOKİ kura çekiliş tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İl il kura çekilişiyle 250 bin konut hak sahibini bulacak. TOKİ kura çekimi hangi tarihte sorusuna yönelik detaylı bilgiler haberimizde…

Milyonluk üretimle konutta fiyat düşer İstanbul’da bir dairenin metrekare maliyetinin 32 bin TL’ye çıktığını, 50 bin TL’nin altında satışın artık zor olduğunu ifade eden Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, fiyatlarda düşüşün 1 milyonun üzerinde konut üretimiyle olacağının altını çizdi. Sosyal konut projesinin arsa bölümünde yer alabileceklerini kaydeden Aşçıoğlu “Devlet büyükleri derse ki gelin burayı yapın, yaparız. Ülke için elimizi taşın altına sokarız” dedi.