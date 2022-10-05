CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" teklifini öne sürdü. TBMM'de düzenlenen AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarına karşılık verdi. Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısında bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ AÇIKLAMASI
Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa düzenlemesine ilişkin çağrısının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamada bulundu.
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti. Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.
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