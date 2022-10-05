Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'ndan anayasa teklifine dair ilk cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a şartlı destek sundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞARTLI DESTEK

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki konuşmasında, "Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine çıkan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok." ifadelerini kullanmıştı.

"Yav Kemal, doğru ol be! Birkaç tane başörtülü hanıma rozet takmakla bu işi çözdüğünü mü zannediyorsunuz? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Artık yaşanmayan bir sorunla ilgili gece yarısı çıkıp kanuni teklif etmesindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var onu da değerlendirmemiz lazım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne Anayasa konusu olmaması gereken tabiî bir haktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu ülkede başörtüsü örtenler Rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu sizi niye rahatsız ediyor? CHP faşizmi geçmişte bürokratik vesayetle ve darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmamıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmiştir. Mekanizmayı perde arkasından işleten hep CHP zihniyetidir. Menderes'i de darağacına göndermekte tereddüt etmemişlerdir.

Başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek Anayasa düzenlemesi yapmıştık. Sırf CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını tekrar çiziyorum." dedi.

Anayasa değişikliğine kapıyı kapatan CHP’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Dürüst değiller Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifine anayasa ile güvence altına alalım önerisinde bulundu. CHP milletvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi. Gazetecilerin bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasının ardından, "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' teklifi: Samimiyseniz anayasa ile çözelim AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifi nedeniyle sert sözlerle yüklendi. 'Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır.' diyen Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni bir başörtüsü teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.