Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre 37 ilde sağanak yağış beklenirken yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ankara'nın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vatandaşları gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, sel, toz taşınımı... (5 Ekim 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 37 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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