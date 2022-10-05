Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine tazminat ödeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Haziran 2021'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Sürecin ardından kararı açıklayan mahkeme, geçtiğimiz Haziran ayında davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetmişti. Bu kararın ardından bir tazminat haberi daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2022'deki açıklamaları nedeniyle hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Dava sonuçlandı ve CHP lideri açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesine karar verildi.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı.Duruşmada, avukat Keysan, reddihakim talebinde bulunduğu dilekçesini dava dosyasına sundu. Keysan, "Delillerimizin toplanmaması nedeniyle mahkeme hakiminin nesnel davranamayacağı yönünde tam bir inanç oluşmuştur, reddihakim prosedürü işletilsin." ifadelerini kullandı.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Söz alan avukat Aydın, reddihakim talebinin, davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını talep etti. Reddihakim talebinin "davayı açıkça uzatmaya yönelik" olduğunu belirten mahkeme, talebi reddederek, taraflara son beyanları için söz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hüseyin Aydın, "Davalının dava konusu açıklamasında 'aynı ihalenin üç kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı' hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır." diye konuştu.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Aydın, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Avukat Keysan da reddihakim dilekçesinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Müvekkilinin beyanlarının ifade özgünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Keysan, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi: Bunlarda dürüstlük yok Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Gençlik Festivali'nde konuştu. Başörtüsü yasa teklifini meclise sunan Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine hayır demesi üzerine Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kılıçdaroğlu eğer samimiyseniz gel anaysa değişikliğimi yapalım, gelemezler çünkü dürüst değiller." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Şartlı destek sözü veren Kılıçdaroğlu, "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' teklifi: Samimiyseniz anayasa ile çözelim AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifi nedeniyle sert sözlerle yüklendi. 'Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır.' diyen Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni bir başörtüsü teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.