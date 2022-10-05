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Masada PKK ve FETÖ'cülerin iadeleri var! İsveç heyeti Ankara'da
05.10.2022 - 17:23 | Son Güncelleme: 05.10.2022 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya geldi.
Etiketler : isveç,PKK,FETÖ,NATO,ankara,
917403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/917403.aspx
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