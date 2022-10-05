Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
TSK'nın Katar görevi: Mehmetçik "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na" destek verecek Katar’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası için Türk polisinin yanı sıra Mehmetçik de görev alacak. TBMM’de kabul edilmesi beklenen tezkere ile Türk askeri Kara ve Deniz unsurlarıyla "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na" destek verecek.
Türkiye’de ilk! TSK’ya teslim edildi… Yerli ve milli DUNKER yabancı muadillerini geride bırakıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli simülatörü DUNKER, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dünyadaki muadillerine kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu açıklanan simülatörün gelecek yıllarda yurt dışına satışa sunulacağı öğrenildi.
TSK'dan cezalandırma atışları: 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi