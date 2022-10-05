Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma sebebiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Bağlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada "Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edildi. İmar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Bina mühürlendi" denildi.

Binanın inşaasının 2006 yılında Remziye Berk adına yapıldığı aktarıldı. Partililere 30 gün süre tanındı.

DİYARBAKIR ANNELERİ OTURMA EYLEMİ YAPIYORDU

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'dan bu yana binanın önünde oturma eylemi yapıyordu. Bu yüzden partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

"BU BİNA YIKILSIN. ÖNÜ MECLİS, ARKASI KANDİL KAPISI"

Evlat nöbetinde olan Celil Bektaş, oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs 2019 yılında bu binaın arka kapısından kaçırılarak dağa çıkarıldığını söyledi. Babak Bektaş "Ben HDP il binasının ön kapısında oğlumu beklerken arka kapıdan götürdüler. Orada bir kapı olduğundan haberi yoktu. Bu binanın önü meclis, arkası da Kandil kapısıdır. Defalarca bu binanın üst katının kaçak olduğunu söyledim ama kimseyi indandıramadım. Bugün her şey ortaya çıktı. Biz burada nöbet tutarken meğer çocuklarımız üst kattaymış. Bunlar evimizi yıktılar. Bina yıkılsın. Oğlum gelene kadar burada duracağım" şeklinde konuştu.

HDP'nin önünde gece gündüz nöbet tutan babadan evladına çağrı: Kaçıp gel, hasretle bekliyoruz HDP binasının önüne yatak serip evladı için gece nöbet tutan baba oğluna çağrıda bulunarak, kaçıp gelmesini istedi. Acılı baba, "Ben çocuğuma güveniyorum, inşallah kaçıp gelir bu hasret biter” dedi.

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