Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, hayat tarzları üzerinden milleti birbirinden düşürme çabalarının önünü, onlara rağmen kestiklerini belirterek “İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan’ın yarın İstanbul’da Kadıköy Şahkulu Sultan Dergâhını ziyaret edeceği, daha sonra konferans salonundaki törene geçerek, devlet desteği ile inşa edilen yerleşkenin açılışını yapacağı öğrenildi. Erdoğan aynı törende Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Elâzığ, Erzurum ve Ankara’da devlet desteğiyle inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını da gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası Ankara’da bulunan Hüseyingazi Cemevini ziyaret etmiş ve burada iftar programına katılmıştı. İlk kez bir cemevini ziyaret eden Erdoğan’ın İstanbul’daki ziyareti ise ikinci olacak. Erdoğan’ın ziyaret sonrası, cemevlerinin statüsü hakkında başlatılan çalışmalar ile ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması, dedelere maaş bağlanması ve cemevlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması konuları gündemde.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Paşinyan'la görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirecek.