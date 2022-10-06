Türkiye Gazetesi

Emrah ÖZCAN

Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, ABD’nin PYD/PKK ve Yunanistan’a karşı kullanılmamak şartıyla F-16 satışı teklifinin arkasında yaklaşan ara seçimler olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden’in seçim kaybetmemek için Ermeni ve Rum oylarına oynadığına değinen Karakuş, seçim sonrası bu engellemelerin ortadan kalkacağını düşündüğünü belirtti.

Karakuş şunları söyledi: "Biden, seçim kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Bu tamamen ABD seçimlerine bağlı bir durum. ABD hükûmeti de bu yüzden kıpırdayamıyor. Türkiye olarak bazı düşünceler içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ‘İcap ederse Türkiye’de F-16’ların modernizasyonunun tamamını biz yaparız, bu işi bağlarız’ sözleri var. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Rusya’dan SU-35 alma gibi bir hamle gelmez. Bu Türkiye’yi tamamen saf dışı bırakma konumuna getirir. ABD ve özellikle Yunanistan’ın arzusu bu. NATO’dan Türkiye’yi çıkarmak. Bunun sonucunda da Güney Kıbrıs’ı NATO’ya sokmak. NATO’dan çıkmış bir Türkiye daha çok zorlanır. Burada aklımızı daha iyi kullanmalıyız. Türkiye uzun bir zamandır yalnız bırakılmak isteniyor."

YUNAN ETKİSİ BÜYÜK

Yunanistan’ın F-16 meselesinde etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Karakuş “Yunanistan ile muhtemel bir savaş havadan olacak. Bu yüzden Türk ordusu Dedeağaç üzerinden Selanik’e yürüyemesin diye Amerikalılar yığma yaptı… Hava kuvvetlerimize takviye yapmamız gerekiyor. Olası bir savaş için bol miktarda füze üretimine başlamamız lazım. Yunanistan’daki sabit hedefleri vurabilmemiz için. Sabit hedeflerinin birçoğu hava kuvvetlerinin hedefleridir. Sabit hedefleri vurduğunuzda karşı taraf büyük yara alır. ABD’de bu yüzden F-16 vermeme konusunda diretiyor” dedi.

ELİMİZDE KOZLARIMIZ VAR

Emekli Hava Pilot Korgeneral Karakuş, tüm bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin elinde de kozların olduğunu söyledi. Karakuş şöyle konuştu:

"Türkiye’nin elindeki en büyük koz Ceyhan’ın suyudur. Geçmiş dönemlerde yapılmaya çalışılan ama uygulamaya konulamayan ‘Barış suyu projesi’ hayata geçirilmelidir. Geçmişte buna ABD engel oldu. Körfez ülkeleri su yüzünden Türkiye’ye bağımlı hâle gelmesin diye. Bu proje uygulamaya konulursa Ceyhan’ın suyu ile Körfez ülkelerine, İsrail’e, Ürdün’e, Filistin’e ve Kıbrıs’a su verilecek. İsrail’i bu işlerden uzaklaştırabilmek için en büyük kozumuz budur. İsrail ile yapacağımız bir anlaşma sonucunda su karşılığında gaz alınabilir. Ceyhan’ın suyuna karşı F-16 da gelir, başka kazanımlar da gelir. Ceyhan’dan vereceğiniz su Kuzey Kıbrıs’ı dünyada tek başına bir numaralı ülke yapar. Bu kozu kullanmalıyız. Hiç olmazsa ABD’de Yahudi lobisini yanımıza çekeriz. Yahudi lobisi de Ermeni ve Rum lobilerini ezer geçer. Yahudi lobisi Rum ve Ermeni lobisini zaten tarihî geçmişten dolayı hiç sevmez."

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