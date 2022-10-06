Türkiye Gazetesi

Yeşim Eraslan ANKARA

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimî Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri dün Ankara’da bir araya geldi. Bugün de devam edecek toplantıların ilk gününde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 7 saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı toplantıda, İsveç’ten iadesi talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin dosyalarını gündeme getirerek, talebini tekrarladı. Türkiye’nin İsveç’ten derdest iade talepleri arasında FETÖ terör örgütü üyesi olması iddiasıyla iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.

Türkiye, iade talepleri daha önce reddedilen PKK’lı teröristler hakkındaki taleplerini de yeniden gündeme getirdi.

Masada PKK ve FETÖ'cülerin iadeleri var! İsveç heyeti Ankara'da Son dakika haberi: Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya geldi.