Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 3 bin 500 rakımda bulunan ve doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan Çarçellan bölgesi artık terörle anılmıyor. Terör olaylarından nasibini alan ve can güvenliği olmadığı için vatandaşlar tarafındna terk edilen bölge Mehmetçik’in başarılı operasyonları sonucu huzura kavuştu. Çarçellan bölgesi gelin ve damatların dış çekim için ilk tercihi haline geldi.

FOTOĞRAF ÇEKEREK MUTLULUKLARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Herki aşiretine mensup Almanca öğretmeni 29 yaşındaki Betül Yılmaz ile 29 yaşındaki Elektrik Mühendisi Mesut Uysal da güzel bir anı bırakmak için Çarçellan bölgesinde fotoğraf çekerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

“BU BÖLGELERDE ONLARCA ANI SAHİPSİZ KALDI”

Mutlu günlerinde çocuklarına güzel bir anı bırakmak istediklerini ifade eden damat Mesut Uysal, “Dedelerimizin yıllarca yaşam sürdüğü bu bölgelerde onlarca anı sahipsiz kaldı. Yaklaşık 40 yıl aradan sonra eşimle beraber bu el değmemiş dağların her karışı üzerinde atalarımızın anıları huzurunda düğün fotoğraflarımızı çekmeye karar verdik. 40 yıl sonra burada, dede toprağında geçmişin izlerini ve acılarını silemeyeceğimiz ama yeni anılar ve güzellikler biriktireceğimiz bir yaşamın gelin ve damadı olduk. Bu bize huzur ve mutluluk kattı. Çocuklarımıza güzel bir anı olarak kalacak” dedi.

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