Türkiye Gazetesi

Günlük hava durumu verilerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

6 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, sel, toz taşınımı... (5 Ekim 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 37 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Öğle ve akşam saatlerine dikkat! 37 ilde sağanak alarmı (4 Ekim 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre 37 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Söz konusu yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kışlıkları hazırlayın! Yurt genelinde sağanak ve soğuk etkili olacak Meteoroloji yarından itibaren yurt genelinde yağışların etkili olacağını ve sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağını söyleyerek vatandaşları uyardı. Öyle ki; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacağını ve tüm yurtta yağışların beklendiğini söyledi.