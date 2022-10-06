Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Bakan Bozdağ'ın talimatı üzerine Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başörtü meselesi için Erdoğan'dan CHP'ye hodri meydan: Anayasa ile çözelim Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsünü yasal güvence altına alalım” sözlerine karşılık “Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi: Bunlarda dürüstlük yok Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Gençlik Festivali'nde konuştu. Başörtüsü yasa teklifini meclise sunan Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine hayır demesi üzerine Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kılıçdaroğlu eğer samimiyseniz gel anaysa değişikliğimi yapalım, gelemezler çünkü dürüst değiller." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Şartlı destek sözü veren Kılıçdaroğlu, "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Anayasa değişikliğine kapıyı kapatan CHP’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Dürüst değiller Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifine anayasa ile güvence altına alalım önerisinde bulundu. CHP milletvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi. Gazetecilerin bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasının ardından, "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" açıklamasında bulundu.