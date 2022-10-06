Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde teröre ağır darbe vurdu. Düzenlenen nefes kesen operasyonla hain ve bölücü terör örgütünün sözde eyalet sorumlu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 2001 yılında katılan terörist Hasan Demirtaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2011 yılında Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan terörist Demirtaş, bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındı.

Bu çerçevede MİT, saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrasında terörist Demertaş’ı, Kobani kent merkezinde düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberi.. MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ operasyonu! 1'i ölü, 19 terörist ele geçirildi MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.

Son dakika haberi... MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha! Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist etkisiz MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberi... MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu terörist öldürüldü MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu "Doğan Amanos" kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.