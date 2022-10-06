Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezinin kayması sonucu raydan çıkmış 5 vagon devrilmişti. Çorlu'daki tren kazasında 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.
4 YIL SONRA GELEN TUTUKLAMA KARARI
Çorlu tren kazası davasında 11. Duruşma görüldü. Tren kazasına ilişkin açılan kamu davasında 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11. duruşmaya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü eski Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'nun SEGBİS ile katılması bekleniyordu ancak mahkemeye katılmadı.
MAHKEME 11 OCAK 2023 TARİHİNE ERTELENDİ
Gece yarısına kadar süren duruşmada mahkeme heyeti Mümin Karasu’nun tutuklanma talebiyle yakalanmasına karar verdi. Mahkeme, 12 sanık hakında da yurt dışı çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartı getirdi. Duruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.
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