Türkiye Gazetesi

Düzensiz göçmen facialarına bir yenisi daha eklendi ve göçmenlerin bindikleri tekne birçoğunun sonu oldu. Gece saatlerinde Midilli’nin Kuzeydoğusunda içinde 40 düzensiz göçmenin bulunduğu açıklanan tekne Midilli Adasının Kuzeydoğusundaki Patalidi ve Thermi bölgesinde şiddetli lodos nedeniyle kayalıklara çarptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından sabah saatlerinde Yunan ordusu tarafından Midilli Liman Başkanlığına bili vermesi üzerine kurtarma ve arama çalışması başlatıldı.

Midilli’de düzensiz göçemnleri taşıtan tekne battı: 17 göçmen öldü, 14 kişi ise kayıp. Fotoğraf-İHA

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE KAYIP VAR

Birleşik Arama ve Kurtarma Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 17 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. 14 göçmen ise kayıp olduğu açıklandı.

Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir ve Aydın açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 112 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Foça, Çeşme ve Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 112 düzensiz göçmen kurtarıldı.