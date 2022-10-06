Türkiye Gazetesi

Polisler havalimanında bir yolcudan şüphelendi ve kontrol edince FETÖ'cü eski doktoru havalimanında sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, havalimanının iç hatlar geliş katında yolcu karşılamak için bekleyen bir kişinin davranışlarından şüphelenerek GBT sorgusu yaptı.

PARMAK İZİ SAYESİNDE FETÖ'CÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kimlik kontrolünde A.H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi risk analiz odasına götürerek burada parmak izi kontrolüne aldı. Yapılan parmak izi kontrollerinde ibraz edilen kimliğin sahte olduğu, zanlının meslekten KHK ile ihraç edilen doktor B.H. olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

KİMLİĞİ KARDEŞİ ADINA DÜZENLEMİŞ

Örgüt üyesinin, üzerinde taşıdığı ve polise gösterdiği kimliğin ise kardeşi adına düzenlenmiş sahte belge olduğu anlaşıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCE DOKTORLUK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Yakalanıp tutuklanan B.H.’nin, 2005 yılında başladığı doktorluk mesleğinde Diyarbakır'daki zorunlu görevinin ardından İstanbul'da aile hekimliği kısmında eğitim aldığı, daha sonra da 2010 yılında Bursa’da bir ilçedeki devlet hastanesinde ‘başhekimlik’ görevini yürüttüğü tespit edildi.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Firari FETÖ mensubu doktorun, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması yapıldığı ve tekrar 2014-2016 yılları arasında ise İstanbul İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği aktarıldı. Örgütün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından da önce açığa alındığı sonrasında ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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