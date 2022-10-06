Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den 'tahıl koridoru' övgüsü: Türkiye açlık krizini önledi Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, tahıl krizinin aşılması için Türkiye'nin çok önemli işlere imza attığını belirterek, "Sevkiyat yapılamasaydı Afrika ve Orta Doğu'da açlık kriziyle karşı karşıya kalınırdı" dedi.

Fransa Başbakanı Borne, Putin'in tahıl iddialarını yalanladı Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Moskova'nın iddiasının aksine, Avrupa'ya ihraç edilen Ukrayna tahılının yüzde 70'inin Afrika'ya veya Asya'ya gönderildiğini savundu.

Tahıl sevkiyatı devam ediyor: 3 günde 13 gemi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı son 3 günde Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 13 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.