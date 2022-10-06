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Son dakika... Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
06.10.2022 - 13:43 | Son Güncelleme: 06.10.2022 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı.
Etiketler : Türkiye,İsrail,Büyükelçi,haber,gündem,
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