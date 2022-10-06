Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘Halk Buluşmaları’ programı çerçevesinde bulunduğu Kırşehir'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamalarına ilişkin de konuşan İnce, muhalefet liderini eleştirdi. İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ufak hesaplarla rant elde etmeye çalıştığını söyleyerek, “Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma ve bu kompleksini aş artık” dedi.

"ŞİRİN GÖRÜNÜP OY ALMA TAKTİĞİ"

CHP’ye yüklenen İnce, gündeme getirilen başörtüsü meselesinin birilerine şirin görünerek oy alma taktiği olduğunu belirterek, “Şirin görünüp oy alma taktiği yanlıştır. Benim kız kardeşimin başı kapalı. Babamın iki gelini var, birinin başı açık, birinin kapalı. Böyle bir sorunumuz yok bizim, toplumun da yok. Toplum bu meseleyi çözdü ama ne yazık ki bir anda hayat pahalılığı ve her şey unutuldu, yeniden bir sorun varmış gibi gündeme geldi. Herkes hayat pahalılığını konuşuyor. Bu sefer de Kılıçdaroğlu ‘başörtüsü’ diyor, her şey unutuluyor.” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU'NUN TÜRKİYE'DEN HABERİ YOK"

Yeni söylemleri olmayan bir muhalefet olduğunu söyleyen İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gençlere umut olmayan ve yeni şeyler söyleyemeyen bir muhalefet var. Böyle bir ortamda topluma gelecek vaat etmeyen, sorunlardan bihaber, her icraatı iktidara yarayan bir muhalefet var. 20 yılın sonunda 'bu siyasi ranttan ben de pay alayım' diyen akılsız bir muhalefet var. Türkiye’nin dört bir yanını gece gündüz dolaşan biri olarak söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’den haberi yok."

“HÜKÜMETİN OLUMLU HAREKETLERİNİ DESTEKLİYORUM"

Hükümeti olumlu konularda desteklediğini de aktaran İnce, "Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. İHA’ları, SİHA’ları destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Doğru yapanı destekleriz. Ben de cumhurbaşkanı olursam 'geliştir işini' talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tebriği: Olağanüstü bir gelişmedir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasetin gündemine oturan CHP'nin başörtüsü teklifini değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Gül, gelişmeyi çok memnun olunacak olağanüstü gelişme olarak yorumladı.

Eski CHP'liler rahatsız: Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü çıkışı' partiyi böldü Kılıçdaroğlu’nun partiden gönderdiği eski yol arkadaşları ve CHP’nin ağır topları başörtü çıkışını sert dille eleştirdi. Önder Sav, Kemal Anadol gibi isimler, CHP liderine AYM’ye yapılan iptal başvurusunu ve laiklik ilkesini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' teklifi: Samimiyseniz anayasa ile çözelim AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifi nedeniyle sert sözlerle yüklendi. 'Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır.' diyen Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni bir başörtüsü teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika... CHP başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı videoda değindiği 3 maddelik başörtüsü kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' mesajı! 'Geçmişte yanlışımız oldu' diyerek açıkladı: Yarın kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21'i işaret ederek 'Hepimiz için samimiyet turnusolu olacak' dediği açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımda 'başörtüsü' hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz." dedi.