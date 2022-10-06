Türkiye Gazetesi

Şakir Özkan Torunlar kimdir? İsrail Büyükelçiliği görevine Şakir Özkan Torunlar atandı. 4 yıl sonra İsrail’e ilk büyükelçi atandı. İsrail ile ilişkilerde yeni döneme girilirken, büyükelçi Torunlar’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar daha önce Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

19601 yılında Mersin'de doğan Şakir Özkan Torunlar, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş, 1983 yılında ise Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır.

Çeşitli dış görevlerde bulunan Torunlar, 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi görevini yürütmüştü. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.

2017 - 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olarak görev yapan Torunlar, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabiliyor.

ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçiliği'ne atandı. Torunlar daha önce Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

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Son dakika... Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı.

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