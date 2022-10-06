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Türkiye düşmanı KKTC'li vekile AK Parti'den tepki
06.10.2022 - 14:44 | Son Güncelleme: 06.10.2022 - 14:49
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Etiketler : Son dakika,
917748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/917748.aspx
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