Türkiye Gazetesi

Doğuş Derya kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC milletvekili Doğuş Derya kim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC Parlamentosu’nda yaptığı konuşmayla Türkiye’yi hedef aldı ve küstah sözler söyledi. Derya’nın bu konuşması gündeme otururken, Doğuş Derya kimdir sorusuna da cevap aranmaya başlandı.

DOĞUŞ DERYA KİMDİR?

1978 yılında Lefkoşa'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Kıbrıslı Gençlik Platformu'nun kurucu üyeliğini yaptı. Türkiye'de çeşitli kadın örgütlerinde çalıştı

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimleri’nde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den (CTP-BG) Lefkoşa Milletvekili seçildi.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Seçimleri’nde bir kez daha CTP Lefkoşa Milletvekili Seçildi. Derya, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığı ve Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Üyeliği görevini yürütüyor.

DOĞUŞ DERYA NE DEDİ?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. Derya konuşmasında şu sözleri kullandı:

Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için bir futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC'yi tanıyın demiş sayın Erdoğan.

Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.

Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz.