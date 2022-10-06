Türkiye Gazetesi

Ataması yapılan büyükelçiler listesi! Büyükelçi atamaları 6 Ekim günü araştırılıyor. Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Bu gelişmenin ardından ataması yapılan büyükelçilerin kim olduğu merak ediliyor. İşte, yeni görev yerine atanan büyükelçiler…

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI LİSTESİ 6 EKİM

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar atandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

ÇAVUŞOĞLU’NUN ÖZEL MÜŞAVİRİ LONDRA'YA

Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz atandı.

Diğer atanan isimler şöyle:

"Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu, Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı, Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder, Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç, Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç"

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İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? 4 yıl sonra İsrail’e atanan ilk büyükelçi oldu! İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? İsrail ile ilişkileri normalleştirme kapsamında Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar daha önce Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu. Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması kararı alınmıştı. Peki; Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli?