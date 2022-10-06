Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yaşlı oranı bir hayli fazla. Hatta öyle ki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla yaşlı nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Yanık, memleketi Osmaniye’ye geldi. Turkcell tarafından huzurevlerinde yaşayan yaşlıların teknoloji ile hayata bağlanması için gerçekleştirilen Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası'nın açılışına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Türkiye'nin nüfusuna ilişkin de konuştu.

HER 10 KİŞİDEN BİRİ 65 YAŞ VE ÜZERİ

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranlarıyla ilgili bilgiler de aktaran Bakan Yanık, “Dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini, ülkemizin ise yüzde 9,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden 1’i 65 yaş ve üzeri. Ülkemizdeki yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve maalesef aynı hızda ilerliyor." dedi.

67 ÜLKENİN TOPLAM NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA YAŞLIMIZ VAR

Ülkemizdeki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19.6 oranında artış gösterdi. 6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı. Bir başka şekilde söylersek Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu tam 67 ülkenin toplam nüfusundan fazla bir yaşlı nüfusumuz var. Önümüzdeki 60 sene içerisinde ise ülkemizde yaşayan her 4 kişiden 1’inin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor” diye konuştu.

Dijital Bahar Odası’nın açılışının ardından protokol mensuplarıyla birlikte dijital odayı gezen Bakan Yanık, huzurevi sakinleriyle sohbet ettikten sonra yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Bakan Yanık, Türkiye Bocce Şampiyonu olan Özden Huzurevi takımıyla maç yaptı.

Bakan Yanık'tan 'anaokulu desteği' açıklaması: Bu ayın ikinci haftası başlayacak Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin gelecek hafta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Anaokulu desteğinin ilk kez yapılacağını belirten Bakan Yanık, "Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.

Muhalefetin adayı kim olacak? Bakan Yanık tahminini açıkladı: Kılıçdaroğlu dahil hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayının kim olacağına dair değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu da dahil" dedi. Bakan Yanık, "Benim kanaatim, hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya" ifadesini kullandı.

Bakan Yanık’tan Kılıçdaroğlu’na: Ne biliyorlar ne de bilmediklerinin farkındalar Gaziler Günü dolayısıyla Ankara’nın Polatlı Merkez Şehitliği’nde gerçekleşen buluşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya Meydan Muharebesi gafını hatırlattı. Tarih bilgisi eksik bir genel başkanı Osmanlı’ya laf etti diyen Bakan Yanık, Kılıçdaroğlu için “Ne Osmanlının büyüklüğünden haberleri var ne de Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar ne de bilmediklerinin farkındalar” dedi.