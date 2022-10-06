Türkiye Gazetesi

Deprem bulutları nedir? Deprem bulutları nasıl olur? Deprem bulutları gerçek mi? Sosyal medyada deprem bulutları görüldüğü yönündeki iddiaların ardından deprem bulutları nedir sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı. Deprem bulutlarının ne olduğuna dair detaylar haberimizde.

DEPREM BULUTLARI NEDİR?

Depremden önce oluştuğu iddia edilen deprem bulutları eski çağlarda da sıklıkla bahsedilen bir kavramdı. Eski Hint eserlerinde bulunan deprem bulutları kavramı depremden bir hafta önce oluşan sıra dışı bulutlar olarak tanımlanıyordu.

Günümüzde deprem bulutları iddiasını ortaya atan çok az bilim insanı bulunmaktadır ve bu iddialar bilimsel çevrelerden destek görmemektedir. Bazı araştırmacılar bulutların depremden 50 gün önceki sismik olaylarla bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Kimileri bulutların durumuna göre deprem tahminleri yapılabildiğini savunsa da konuyla ilgili mevcut ve kanıtlanmış bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

DEPREM NASIL OLUŞUR?

Depremler, yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Fay hatları, taş küredeki kayaların gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir. Depremler ise bu kırıklarda oluşan basınç dengesinin ani bir hareketle değişmesi ile meydana gelen sismik dalgalardır.