Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Burada taksici esnafının sorunlarını dinleyen Soylu, korsan taksicilere ceza için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çalışmayı “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek" diyerek duyuran Bakan Soylu, taksicilerin kısa süre içinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline geleceğini söyledi.

Korsan taksicilerle mücadele için yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz.” dedi.

'Kırsalda 120'nin altında terörist kaldı' Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Annelerini getirip megafonlarla çağrı yaptırıyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.

Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu açıkladı: Mersin'deki polisevi saldırısına katılan ikinci teröristin kimliği belli oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin PKK/YPG üyesi "Ruken Zelal" kod adlı Emel Feremez olduğunu bildirdi.