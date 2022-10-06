Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye’ye iade edilmesini talep etti. Talebin ardından Elbasan ilindeki yerel mahkemede Elis Dine tarafından görülen davada, Özer'in tutukluluğunun devam etmesine ve duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesine ilişkin resmi iade talebinin 29 gün sonra gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir" denildi.

Thodex kurucusu ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu açıkladı İçişleri Bakanı Soylu basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Thodex'in kurucusu olan ve binlerce insanı dolandıran Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'ta tutuklu olan Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in tutukluluğunun devamı kararını onayladı.