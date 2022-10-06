Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı Singapur'a gitmek için havalandı ancak Hindistan'daki Kolkata Havalimanı'na acil iniş yaptı. Dün gece Singapur'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK 54 sefer sayılı yolcu uçağı Hindistan hava sahası üzerindeyken uçakta bulunan 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşadı.

Bunun üzerine TC-JJL kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağının kaptan pilotu, acil iniş kararı aldı. Hindistan'da bulunan Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçilerek iniş izninin alınmasının ardından uçak, yerel saatle 14.52'de Kolkata Havalimanı'na inişini sorunsuz yaptı.

YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI, UÇAK YENİDEN HAVALANDI

Uçaktan indirilen yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. THY uçağı ise daha sonra Singapur seferine devam etmek üzere yeniden havalandı.

Hatay-İstanbul seferi yapan THY uçağında korkulu anlar! Lastik patladı: İlk açıklama geldi Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağında iniş sırasında lastik patladı. Panik yaşayan yolcular uçaktan tahliye edildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise konuya ilişkin "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." açıklamasını yaptı.

THY'den 299,99 liraya kampanyalı bilet! Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli... Türk Hava Yolları, 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi biletlerini 299,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasına alması gerektiği duyuruldu.

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı Türk Hava Yollar, bazı bölgelere uçuş seferlerini iptal etti. THY, bu bölgelere yönelik aldığı kararı uzattı.