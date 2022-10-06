Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir’deki özel hastanede hastalara eziyet edildiğini gösteren görüntülere ilişkin 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularında videoyu 'şaka' ve 'eğlence' olsun diye çektiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ TELEFONUNA ATAN TEMİZLİKÇİ HASTANEYE ŞANTAJ YAPTI

Görüntülerin İ.E.A. tarafından kaydedildiği, temizlik görevlisi M.Y’nin de videoyu kendi telefonuna atıp daha sonra hastaneden şantajla para talep ettiği aktarıldı. Gelen videolu e-Posta üzerine harekete geçen hastane yönetiminin, 26 Şubat 2022 tarihinde savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Savcılığın ise evrakı kolluk kuvvetine 29 Ağustos'ta gönderdiği ifade edildi.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si serbest bırakılırken yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanma talebiyle, diğerleri de adli kontrol şartıyla hâkimliğe sevk edildi. Öte yandan, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra vefat ettiği ve bir üvey oğlunun olduğu ortaya çıktı.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Hastaya eziyet görüntüleri ile gündeme gelen hastanenin faaliyetleri durduruldu Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

Bayındır Hastanesi'nden sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken yoğun bakım görüntüleri hakkında açıklama Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra infiale yol açan sağlık çalışanı skandalına ilişkin Bayındır Hastanesi'nden açıklama geldi. Görüntülere konu olan şahsın, işten çıkarıldığı duyuruldu.