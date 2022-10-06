Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Prag'da önemli temaslarda bulunuyor.

Erdoğan zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Prag kalesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.

"BU SOROSÇULAR GAZETECİLERİ SATIN ALIYOR"

Sohbet sırasında Azeri basınına açıklamlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir Azeri muhabiri arasında geçen diyalog kayifli anlara sahne oldu.

İlham Aliyev'in Azadlıq Radyosu muhabiri için "Bunlar Sorosçular" ifadesini kullanması üzerine Erdoğan ve Azeri gazeteci arasında renkli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat et bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor" diyerek de göndermede bulundu.

Soros, Davos'ta konuştu: Putin’i en kısa sürede yenmeliyiz ABD’li ünlü milyarder ve iş adamı George Soros, Ukrayna’daki savaşı "Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı" olarak nitelendirdi ve "Toplumumuzu korumanın en iyi ve belki de tek yolu Rusya lideri Vladimir Putin’i mümkün olan en kısa zamanda yenmek" dedi.

Erdoğan’dan muhalefete ‘Kavala’ tepkisi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında Osman Kavala'ya verilen cezaya ilişkin konuşarak, söz konusu kararı eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu" dedi.

Dış güçlerin kara kutusu: Her taşın altından 'Kızıl Soros' çıkıyor Geçtiğimiz günlerde duruşması yapılan “Kızıl Soros” lakaplı Osman Kavala, kurduğu 200’ü aşkın paravan vakıf ve dernek ile birçok karanlık olayı destekledi. 10 Avrupa ülkesinin ağız birliğiyle sahip çıktığı Kavala, Doğu Anadolu’da açtığı eğitim kursları ve yerel medya araçlarıyla terör örgütü PKK’ya milyonlarca dolar aktardı.