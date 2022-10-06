Türkiye Gazetesi

Zafer Partisi'nde istifalar sürüyor. Bu sefer partinin İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevini bırakma kararı aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki bütün görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Bartu Soral, Zafer Partisi'nden istifa etti "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" çıkışı ve mülteci konusundaki mesajlarıyla dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ da var! 34 vekilin fezlekeleri TBMM'de 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da fezlekesi yer alıyor.