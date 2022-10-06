Türkiye Gazetesi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi AEK ile yapacağı maç öncesi Kadıköy'deki Boğa Heykeli önünde açıklamalarda bulundu. Sarıgül "Bir Galatasaray taraftarı olarak bugün Fenerbahçe'yi destekliyorum. 80 milyon kişi Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyor. Maç skorunu soruyorlar, Erzincan uslünü İngilizce cevap vereyim one, two, three-zero (3-0)" dedi.

Seyircilere de "Tahriklere kapılmayın" diye uyarı yapan Mustafa Sarıgül "Dışarıda cömert olacağız ama sahada kesinlikle olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, konuşmasında Yunanistan Başkanı Miçotakis’i de hedef aldı. Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine tepki gösteren Mustafa Sarıgül, şunları söyledi: Türkiye olarak Yunanistan’a barış elimizi uzatıyoruz ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz. Miçotakis şu anda tamamen Amerika’ya güveniyor, bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan adeta ABD'nin bir eyaleti haline geldi. Kadıköy'den Miçotakis’e sesleniyorum. Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Amerika sana çok uzak Türkiye ise çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı. Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi.

Yunanistan’ın gözü kulağı Prag'daki zirvede! Miçotakis’ten Türkiye'ye yönelik sinsi plan Prag’da Avrupa'da gerçekleşecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılıp katılmayacağını günlerdir Yunan basınının gündeminde yer almış Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi şikayet etmeyi planladığından bahsedilmişti. Şimdi tüm dikkatler Prag’daki zirvede…

Miçotakis, ABD'li heyete Türkiye'yi şikayet etti Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyet ile görüşen Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti.