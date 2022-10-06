Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : Paşinyan,