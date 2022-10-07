Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Baba Dakak, Diyarbakır Bağlar ilçesi İskânevleri Mahallesi’nde Yasin ve Ahmet’in şehit edilmeden önce et verdiği evlerin HDP’lilere ait olduğunu ve aynı kişilerin katliama destek verdiğini anlattı. Olayda FETÖ-PKK iş birliğinin açık olduğunu vurgulayan Öztekin Dakak şunları söyledi: Ahmet ve Yasin hiçbir şeyden habersiz yanlarındaki etleri İskânevleri Mahallesi’nde fakir bildikleri evlere götürüp dağıtıyorlar. Azgın tayfanın kendilerine saldıracağını hiç düşünmeden dağıtımlarına devam ederken HDP’li bir grup bunları görüyor ve darbediyor. Çocuklar hemen az önce et dağıttıkları binaya sığınıyor. Orada bir kadın gelin sizi saklayayım diyor. Daireye girdikten kısa süre sonra kadının HDP eyleminden dönen kocası ve diğer yakınları Yasin, Ahmet’i görüp saldırıyorlar. Daha sonrada diğer HDP’li katilleri de çağırıp akıl almaz biçimde işkence ediyorlar. Hırslarını alamayan bu alçak sürü çocukları üçüncü kattan atıp aşağıdaki kana susamışların da işkence etmesini sağlıyorlar. Çocukları eve alan kadın çaresiz kalıyor ve polisi arıyor. Ancak HDP-PKK’nın ortağı FETÖ’cü hainler kadınla dalga geçiyor. Kasıtlı olarak müdahaleyi geciktiriyorlar ki şiddet dozu artsın ve oradakiler hepsi ölsün. Nihayetinde istedikleri de oldu. Annesi akıl sağlığını yitirmek üzere. HDP’ye destek verenlere sesleniyorum: Ne olur bu alçakların ardından gitmeyin.

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