Türkiye Gazetesi

Yeşim Eraslan | ANKARA

İsrail ve Türkiye arasında yürütülen normalleşme sürecinin ardından ilişkiler dört yıl aradan sonra tekrar büyükelçi seviyesine çıkarıldı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğine; 2010-2014’te Kudüs Başkonsolosluğu, Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde de Yeni Delhi Büyükelçiliği yapan Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar tayin edildi. Başkent kulislerinde adı Tel Aviv’e atanacak büyükelçi olarak konuşulan Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş ise Vatikan Büyükelçiliği’ne getirildi.

YUNANİSTAN’A İNCE MESAJ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Türkiye’nin BM Daimî Temsilcisi olarak görevlendirilirken, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Daimî Temsilcisi oldu. NATO Daimi Temsilciliği’ne Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü tayin edildi. Atina Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes getirildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili haritaları hazırlayan isim olduğu öğrenilen Erciyes’in geçtiğimiz günlerde Libya ile Türkiye arasında mutabakat zaptı imzalayan heyette yer aldığı da belirtildi.

Büyükelçi atamaları 6 Ekim! Ataması yapılan büyükelçiler listesi! Kim nereye atandı? Büyükelçi atamaları 6 Ekim günü araştırılan konuların başında geliyor. Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu. Ataması yapılan büyükelçiler arasında Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da bulunuyor. İşte; ataması yapılan büyükelçiler listesi…