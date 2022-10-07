Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan | ANKARA

Genel Merkez çalışanları, bakan ve milletvekili danışmanlarından oluşan 1.226 partiliyi kapsayan programla; personel ve danışmanların motivasyon ile verimliliğinin artırılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Dört hafta sürecek programda: Kişisel gelişim, dezenformasyon ile mücadele ve tecrübe paylaşımı gibi dersler yer alıyor. Akademide; AK Parti genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler eğitim verecek.

66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı Meclis’teki sandalye dağılımı, AK Parti ve MHP’nin tek başına anayasa değişikliği yapmasına izin vermiyor. İki partinin vekil sayısı 334’te kalıyor.