Türkiye Gazetesi

Hatay Havalimanı dün yaşanan olayda, Türk Hava Yolları'na (THY) İstanbul-Hatay seferi yapan uçak Hatay'a iniş yaptığı esnada beklenmedik bir sorun çıktı ve uçağın lastiği önce patladı ardından laev alev yandı. Olayın ardından uçakta bulunan 105 yolcu ve mürettebat hemen tahliye edilmiş ev müdahale yapılmıştı.

Yapılan incelemeler neticesinde, uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000 metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edildi. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli uçaktan tahliye edilmişti.

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından açıklama yaparak "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST)-Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

HAVALİMANI TEKRAR UÇUŞA AÇILDI

Yaşanan bu olaydan dolayı pisti 24 saat süreyle notamlanarak kapatılan Hatay Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı.

Hatay-İstanbul seferi yapan THY uçağında korkulu anlar! Lastik patladı: İlk açıklama geldi Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağında iniş sırasında lastik patladı. Panik yaşayan yolcular uçaktan tahliye edildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise konuya ilişkin "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." açıklamasını yaptı.

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