Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlenne oepraysonlarla hain ve bölücü terör örgütü PKK'nın adeta kökünü kurutuyor. Ddevam eden operasyonlarla hain örgüte inlerinde Mehmetçiğin demir yumruğu darbe vuruluyor. Son olarak Fırat Kalkanı'nda hain teröre darbe vuurldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Asos'ta PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu: 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB'nin terör yuvalarını yerle bir ettiği operasyonun detayları belli oldu. Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri yerle bir... Asos'taki terör hedefleri böyle vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda savaş uçakları, tanker uçakları, İHA'lar ve Havadan İhbar Kontrol uçağı kullanılırken, 16 hedefin tam isabetle eş zamanlı vurulduğu operasyonun yeni detayları ve görüntüleri ortaya çıktı.