Türkiye Gazetesi

Davanın son duruşması bugün yapıldı. Duruşmada mütlaasını açıklayan savcı aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı mütalaasında 91 sanık için de beraat talep etti. Mütalanın açıklanmasının ardından dava Aralık ayına ertelendi. 23 Aralık’a kadar sanıkların savunmalarını tamamlaması ve kararın açıklanması bekleniyor.

MONTRÖ DAVASI NEDİR?

"Amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada dava 19 Eylül'e ertelenmişti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol kararlarını kaldırmıştı. Sanıkların tamamı tutuksuz yargılanıyor.

103 emekli amiralin yargılandığı ‘Montrö Bildirisi’ davası ertelendi 103 emekli amiralin yargılandığı ‘Montrö Bildirisi’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dava, sağlık sorunları olan savcının katılamaması nedeniyle ertelendi. Bir sonraki dava duruşması ise 7 Ekim görülecek.