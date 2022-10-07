Türkiye Gazetesi

Son dönemde sıkça gündeme gelen af ya da infaz düzenlemesi ile ilgili flaş gelişme... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz düzenlemesine ilişkin olumlu mesaj verdi. Bozdağ "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak üzere hazırlık içinde olduklarını söyledi. Bakan Bozdağ, bu kapsamda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getireceklerini ifade etti.

YENİ İNFAZ YASASI MESAJI

AA'nın aktardığına göre Bozdağ, konuyla ilgili olarak, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Başörtüsüne ilişkin teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi. Bozdağ, açıklamasında 'Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak.' ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa mesajı: Eninde sonunda yapılacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasanın er ya da geç yapılacağının altını çizerek "Yeni Türkiye'nin anahtarı 'Yeni Anayasa'dır. Anayasa yapma iradesini ortaya koymamız gücümüze güç katacak" dedi.

Bakan Bozdağ tarih verip açıkladı: İsveç heyeti terör suçluların iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet terör örgütü PKK/PYD ve FETÖ terör suçlularının iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. 'FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz' diyen Bozdağ, gelecek olan heyetin 5-6 Ekim'de Türkiye'de olacaklarını söyledi.