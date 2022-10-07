Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Suriyeli mültecilere ilişkin önmeli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

8 İLÇEDE YABANCI KAYDI YAPILMAYACAK

Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Bakan Soylu: Bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için DNA raporu istedi Mersin'deki polisevine yönelik hain saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de kamuoyu ilk kez bir teröristi bu ölçüde yaygın ve net bir şekilde izledi" derken, " Eylemi yapan o muydu, başkası mıydı? Devlet yanıldı mı, yanılmadı mı?' konusunu tartışmaya çalıştılar. Bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için DNA raporu istedi" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan taksicilere yönelik önemli açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.