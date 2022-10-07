Türkiye Gazetesi

Yeni infaz düzenlemesi sinyali geldi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, af veya infaz düzenlemesi bekleyenleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Kamuoyunda uzun süredir beklenen genel af beklentisiyle ilgili konuşan Bozdağ, belirli suçları kapsayan bir infaz düzenlemesini işaret etti. Bu gelişmenin ardından hangi suçlara af gelecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2023'te af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

2023’TE AF ÇIKACAK MI?

Bakan Bozdağ; “"Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

HANGİ CEZALARA AF GELECEK?

İnfaz düzenlemesi hayata geçerse hangi cezalara af geleceğine ilişkin bir açıklama yapılmış değil. 2020 yılında yapılan infaz yasası düzenlemesinde; terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanmıştı. “Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar” kapsam dışında kalmıştı.

Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama aynen muhafaza edilmişti.

Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm aynen korunmuştu.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıla indirilmişti.

Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanmıştı.

Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar artırılmıştı. Kanun çıktığında hali hazırda hakkında hüküm bulunan yaklaşık 90 bin mahkum kanundan yararlanmıştı.

Son dakika! Yeni infaz düzenlemesi geliyor! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni infaz düzenlemesi yasasının sinyalini verdi. Bozdağ "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.