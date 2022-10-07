Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya ziyareti dönüşünde basın mensuplarını sorularını cevapladı. KKTC'ye ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda İHA ve SİHA’larımız oradalar. Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım." dedi.

"KIBRIS'I SAĞLAMA ALMAMIZ LAZIM"

KKTC'nin Birleşmiş Milletler'e bir aylık süre tanıması ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan "Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım." açıklamasında bulundu.

"TALİMATLARLA BU İŞ YÜRÜMEZ"

GKRY lideri Anastasiadis'in kendisiyle görüşme yapabilmek için ısrar ettiği bilgisini paylaşan Erdoğan "Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun'. İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez." cevabı verdiğini aktardı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

SORU: KKTC Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, “BM’ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs’tan çek” dedi. Çekmezse ne olur? Bir de kuşatma olarak görüyorlar ambargo ve silah kararını. Dolayısıyla acaba Türkiye ek takviyeye hazır mı? Karpaz’a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç’a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?

CEVAP: Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA’larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs’ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil. Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki “Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun”. İki ay sonra ayrılıyor. Dedim “Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.” Ayrıca dedim ki “Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.” Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın.

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