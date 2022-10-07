Kahraman Mehmetçik teröre darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.''
Son dakika... MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: 7 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.