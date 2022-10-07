Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine ilişkin, "Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi."

“PUTİN ARABULUCULUĞUMUZA TEŞEKKÜR ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim, hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak” diye konuştu.

ABD ile F-16 görüşmelerine de değinen Erdoğan, "Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S-400'leri aldıysak, F-16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var" açıklamasını yaptı.

BASIN MENSUPLARINA SİMİT İKRAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına, kandil simidi ikram etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,cuma çıkışına gelen basın mensuplarına Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Erdoğan’ın elinden kandil simidini alan basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Erdoğan'dan 'Miçotakis ile tartıştı' iddialarına cevap: Böyle bir seviyeye düşmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: İHA ve SİHA'larımızı yerleştirdik, orayı sağlama almamız lazım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prag dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. GKRY lideri Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek için ısrar ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez" dediğini aktardı. Erdoğan "Şu anda İHA ve SİHA’larımız oradalar. Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım." dedi.

Erdoğan Prag dönüşü Anayasa değişikliğinin detaylarını açıkladı: LGBT önlemi de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHPLideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini." diyerek esprili bir gönderme yaptı. Anayasa değişikliğinin içeriğine dair detay da veren Erdoğan, LGBT önleminin de içerikte olacağını belirtti.