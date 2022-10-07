Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ‘başörtüsü’ polemiği sürüyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim. Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz dedik.

“YÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER GETİRECEĞİZ”

Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak. Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz. "Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

Erdoğan Prag dönüşü Anayasa değişikliğinin detaylarını açıkladı: LGBT önlemi de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHPLideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini." diyerek esprili bir gönderme yaptı. Anayasa değişikliğinin içeriğine dair detay da veren Erdoğan, LGBT önleminin de içerikte olacağını belirtti.