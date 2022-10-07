Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan başlıklar:

Hak dostlarının irfanları ile kurulan bu medeniyete sahip çıkmak ve geliştirmek için gayret göstermek vazifemizdir. Baki olanın peşinden koştuğumuz sürece bu medeniyet hep var olacaktır. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yürür, medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetişir. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden birlikte gelmiştir. Vatanımızı tahribe yönelik her saldırıyı bertaraf ederken medeniyetimizin inşasını sürdürdük. Milletimizin asırlardır birliğini korumasını sağlayan muhabbet ışığı, bugün de önümüzü aydınlatmaktadır.

ALEVİ BEKTAŞİLER KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURUYORUZ

Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde tüm alanlardaki soruları çözme iradesi yatmaktadır. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlanırken milletimizin kardeşliğini, artıracak adımlara önem veriyoruz. Bin 588 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi, sorunların çözülmesi için talimat verildi, adımlar atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruyoruz. Cemevileri giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki tüm sorunlar çözülecek.

Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çekya dönüşü “Son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular, aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına tepki gösterdi.