Türkiye Gazetesi

Samuray kılıçlı katil için ceza kararı belli oldu. Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.

MÜEBBET VE 5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

CEZA ONANDI

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti... Cezai ehliyeti tam çıkan Boz'a müebbet hapis Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un cezai ehliyeti tam çıkmıştı. Üçüncü duruşmada gelen raporun ardından kararını açıklayan mahkeme Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay Ataşehir'de evine dönerken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde bilirkişi raporu geldi. Raporda, Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenen Cengiz'in dönüp arkasına bakarak katiliyle göz göze geldiği açıklandı.

Başak Cengiz cinayetinde hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüphelinin olaya tanık olarak başka bir şahsı da, “Yaklaşma sana da saplarım” diyerek tehdit ettiği öğrenildi.